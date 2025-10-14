Лукашенко: передача Tomahawk Украине приведет к ядерной войне

Лучше всех это понимает президент США Дональд Трамп, заявил белорусский лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Возможная поставка Киеву американских крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк") не приведет к урегулированию конфликта на Украине, но может спровоцировать эскалацию ситуации до ядерной войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.

"Никакие "Томагавки" вопрос не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает [президент США] Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает президент Зеленский", - сказал белорусский лидер, чьи слова приводит агентство БелТА.