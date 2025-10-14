Посол Палестины назвал упущением неприглашение России на саммит в Египет

Абдель Хафиз Нофаль подчеркнул, что Москва должна играть большую роль в дальнейшем урегулировании

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Палестинская сторона считает упущением, что Россия не была приглашена к участию в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

На вопрос, видит ли он упущение в том, что российская сторона не была приглашена принять участие в соответствующем саммите, посол ответил утвердительно.

"Да. Решение о приглашении принимали не мы, а Египет, Катар и США, но наше отношение к России известно, как мы любим ее. Я удивился, когда [президент США Дональд] Трамп пригласил другие европейские страны, но не заметил России. Но все равно для нас Россия играла, играет и будет играть большую роль в положении дел по палестинскому вопросу", - подчеркнул глава диппредставительства.

По его словам, "Россия должна играть большую роль в дальнейшем урегулировании, потому что у Москвы очень хорошие отношения с палестинским народом и хорошие отношения с Израилем". По его оценке, "привлечение России даст хорошие возможности для достижения стабильного урегулирования", Москва сыграет конструктивную роль.

В понедельник в Шарм-эш-Шейхе прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Трамп и турецкий лидер Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по решению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя работу саммита, отметил, что Россия не будет отказываться, если участники саммита сочтут нужным привлечь ее к процессу по урегулированию палестино-израильского конфликта, но навязываться не будет.