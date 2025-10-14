Еврокомиссия представит дорожную карту милитаризации ЕС 16 октября

Сделают это глава европейской дипслужбы Кая Каллас и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия утвердит и представит дорожную карту по программе милитаризации Евросоюза 16 октября. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия, как ожидается, утвердит в четверг дорожную карту повышения военной готовности ЕС, которую в тот же день представят на пресс-конференции глава европейской дипслужбы Кая Каллас и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс", - сообщила Пинью.