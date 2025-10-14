ООН: говорить об отправке миротворцев в сектор Газа пока преждевременно

Вопрос может быть рассмотрен в зависимости от развития ситуации в анклаве, заявил заместитель генерального секретаря организации по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Вопрос о возможной отправке миротворческих сил ООН в сектор Газа после соглашения о прекращении огня пока преждевременен и может быть рассмотрен в зависимости от развития ситуации в анклаве. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

"Пока говорить об этом (об отправке миротворческих сил ООН в сектор Газа - прим. ТАСС) преждевременно. Сейчас важно, что был сделан первый шаг - достигнуто прекращение огня, состоялся обмен заложниками и заключенными. Надеемся, что это сохранится", - сказал он ТАСС в кулуарах совещания командующих армий стран, участвующих в миротворческих силах ООН.

По его словам, в настоящее время идея международного присутствия, в том числе под мандатом Совета Безопасности ООН, остается на уровне предположений.

"Мы слышали разговоры о возможной международной силе - не обязательно под эгидой ООН. Некоторые арабские и другие страны выражали готовность рассмотреть участие в такой миссии, но при условии, что она будет санкционирована Советом Безопасности", - добавил замгенсека.

Он подчеркнул, что дальнейшие решения будут зависеть от хода выполнения соглашений и согласования деталей между сторонами и международными участниками. "Мы должны посмотреть, будут ли заключены новые соглашения по различным аспектам, включая тот, который касается международных сил", - добавил Лакруа.

В понедельник в Шарм-эш-Шейхе прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживаемых там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе Газа, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.