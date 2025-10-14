Politico: не более 35% поляков поддерживают прием Украины в ЕС

В издании отмечают, что в 2022 году за это выступали 85% польских граждан

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Прием Украины в Евросоюз поддерживают не более 35%, тогда как в 2022 году за это выступали 85% граждан Польши. Об этом сообщило европейское издание Politico.

"Не более 35% поляков поддерживают вступление Украины в ЕС по сравнению с 85% в 2022 году, более половины населения Польши считает, что Украина должна уступить часть своих территорий, чтобы завершить войну", - отмечает издание.

По информации издания, аналогичная ситуация наблюдается по всей Европе. В Германии уже 52% граждан считают, что для завершения конфликта с Россией Киев должен отказаться от территорий, аналогичная ситуация наблюдается во Франции и Италии. Их общественное мнение "все более скептически настроено относительно перспектив приема Украины в ЕС, несмотря на то что эти страны продолжают официально поддерживать Киев".