В центре Афин проходят митинги против введения 13-часового рабочего дня

Сотни людей пришли на улицу перед ректоратом Афинского университета и на соседнюю площадь Синтагма

АФИНЫ, 14 октября. /ТАСС/. Митинги проходят в рамках однодневной забастовки на центральных площадях Афин по призыву Высшего совета профсоюза госсектора Греции против намерения властей разрешить работодателям вводить 13-часовой рабочий день, передает корреспондент ТАСС.

Сотни людей пришли на митинги на улицу перед ректоратом Афинского университета и на соседнюю площадь Синтагма. Одно из главных требований участников акции - отзыв законопроекта министерства труда и соцзащиты, который, среди прочего, предусматривает 13-часовой рабочий день. Пришедшие на митинг несут транспаранты с лозунгами "В помойку законопроект о 13 часовом рабочем дне!", "Работать 5 дней в неделю по 7 часов, 35 часов в неделю!", "Требуем роста зарплат!", "Стабильной работы с закрепленными трудовыми правами!".

"Массовое участие во всеобщей забастовке и митингах показывает, что рабочие не собираются соглашаться на чудовищный законопроект о 13-часовом рабочем днем и отправят его туда, где ему и место - в мусорную корзину. Потому что настоящее и будущее трудящихся - это не 13-часовое рабство, а семичасовой рабочий день 5 дней в неделю, коллективные трудовые договоры, достойная заработная плата, меры гигиены и безопасности на рабочем месте, социальные льготы, полное право на жизнь, которую они действительно заслуживают", - подчеркнул на митинге профсоюзов и трудовых федераций генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас.

Митинги проходят в рамках 24-часовой забастовки, из-за которой по ограниченному графику работает общественный транспорт в Афинах. Поезда метро и трамваи будут ходить только до 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Автобусы и троллейбусы вышли на маршруты с 09:00 до 21:00, а забастовку их водители назначили на период с 05:00 до 9:00 и с 21:00 до 00:00. В 24-часовой забастовке участвует Всегреческая железнодорожная федерация, что привело к отмене ряда маршрутов пассажирских поездов и пригородных электричек.

Журналисты тоже бастуют

Четырехчасовую забастовку проводят c 11:00 до 15:00 мск профсоюзы журналистов, в связи с этим греческий телеканал ERT-news и ряд других СМИ прекратили трансляцию информационных программ и обновление своих сайтов, приостановило передачи новостей Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

Акцию протеста поддерживают многие организации госсектора, включая муниципальные. Высший совет профсоюза госсектора подчеркнул в заявлении, что принял решение объявить 24-часовую всегреческую забастовку "в день обсуждения на пленарном заседании парламента антирабочего законопроекта, который закрепляет 13-часовой рабочий день, превращая трудящегося XXI века в работника без прав". Помимо отзыва этого законопроекта профсоюзное объединение также требует восстановления отмененных под давлением международных кредиторов в годы финансового кризиса 13-й и 14-й зарплат. Власти эти требования отвергают.