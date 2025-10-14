В Белоруссии заявили о нахождении понимания с Польшей и странами Балтии

По словам главы КГБ Ивана Тертеля, взаимным интересам сторон отвечает стабильная ситуация в регионе, работающая экономика и занятость людей

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Белоруссии в диалоге с Польшей и странами Балтии удается постепенно находить понимание взаимных интересов. Об этом заявил председатель белорусского КГБ Иван Тертель по итогам совещания у президента республики Александра Лукашенко, посвященного вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.

"Конечно же, отношения с нашими соседями [обсуждались]. Это Польша традиционно, это Прибалтика. Наверное, не будет большой тайной сказать, что у нас есть каналы общения с нашими партнерами. Этот диалог ведется. И в том числе по линии спецслужб. Я бы сказал, что понимание между нами потихоньку налаживается. Мы обсуждаем острые вопросы и где-то выходим на понимание взаимных интересов", - приводит его слова агентство БелТА.

По словам главы КГБ, взаимным интересам сторон отвечает стабильная ситуация в регионе, работающая экономика и занятость людей. "Это спокойная жизнь наших граждан с перспективой на будущее, отсутствие конфликтных ситуаций, разрядка в целом той напряженности, которая есть и о которой мы все практически слышим", - пояснил он.