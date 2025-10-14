КГБ Белоруссии: Минск выработал позицию по отношениям с США, Францией и ФРГ

Консолидированная позиция будет состоять в уважении интересов соседей и партнеров, отметил председатель ведомства Иван Тертель

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Минск выработал консолидированную позицию по переговорному треку с американской стороной. Об этом по итогам совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко рассказал председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.

"На встрече конкретизирована позиция Республики Беларусь и по переговорному треку с американской стороной, и по отношениям с нашими основными соседями, партнерами, включая Францию, Германию. Позиция выработана. Она будет состоять в уважении интересов наших соседей и наших партнеров", - приводит его слова агентство БелТА.

Президент Белоруссии провел совещание по вопросу отношений с США. В нем участвовали Тертель, премьер-министр Александр Турчин, глава администрации президента Дмитрий Крутой, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, генпрокурор Андрей Швед.

Тертель добавил, что "дискуссия [была] очень острая". "На встрече присутствовали высшие должностные лица, которые по поручению главы государства занимаются развитием отношений каждый по своим направлениям. Не всегда мы соглашались друг с другом. Учет этих интересов в конечном итоге определен, и мы с этой позиции будем общаться со своими партнерами", - рассказал председатель КГБ.