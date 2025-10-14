В Одессе могут создать дублирующую функции мэра военную администрацию

Практику введения военных администраций в городах и областях Украины якобы для обеспечения безопасности во время военного положения ввел офис Зеленского

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский поручил изучить вопрос целесообразности создания в Одессе военной городской администрации, которая фактически будет дублировать функции действующей исполнительной власти и лично мэра Геннадия Труханова.

24 сентября на сайте Зеленского появилась петиция с требованием образовать в Одессе военную администрацию, так как нынешние власти города якобы не справляются с обязанностями по обеспечению безопасности в условиях военного положения. Обращение набрало необходимые для его рассмотрения 25 тыс. голосов, и 14 октября Зеленский дал на нее официальный ответ.

В ответе говорится, что решение об образовании военной администрации принимает президент на основании обращения областных администраций или военного командования, и на данный момент таких представлений не поступало. "Отправлены письма главнокомандующему Вооруженных сил Украины Сырскому и председателю Одесской областной военной администрации Киперу с просьбой проверить приведенную информацию и при наличии правовых оснований принять меры для надлежащего реагирования", - говорится в документе, размещенном на сайте Зеленского.

Практику введения военных администраций в городах и областях Украины якобы для обеспечения безопасности во время военного положения ввел офис Зеленского. Представители местного самоуправления активно выступали против таких мер, отмечая, что военные администрации, которые подчиняются Киеву, фактически подменяют функции местных властей и вводят его "прямое управление". В Ассоциации городов Украины - негосударственной организации, которая занимается вопросами развития и укрепления местного самоуправления, отмечали, что военные администрации появились в первую очередь в тех городах, у мэров которых были серьезные разногласия с центральными властями.

На сайте Зеленского зарегистрировано еще несколько обращений, авторы которых требуют ограничения прав или полномочий Труханова. 13 октября была размещена и менее чем за сутки набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов петиция с требованием лишить мэра Одессы украинского гражданства. 14 октября появилась петиция с предложением отстранить его от должности мэра.

Труханов - один из крупнейших региональных политиков на Украине. Между ним и администрацией Зеленского длительное время существуют серьезные разногласия. Украинские националисты обвиняют мэра Одессы в том, что он недостаточно активно проводит политику "декоммунизации". Критика в адрес Труханова обострилась после того, как в результате наводнения в Одессе в ночь на 1 октября погибли 11 человек. Украинские СМИ публиковали обвиняющие властей города в плохом состоянии канализации и водоотводных сооружений статьи. Со ссылкой на источники появились сообщения, что наводнение может стать причиной для отставки Труханова.