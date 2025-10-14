Британия снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану

Ограничение действовало более 30 лет

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Великобритания снимет более чем 30-летнее эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану. Об этом говорится в заявлении замглавы МИД Соединенного Королевства Стивена Даути, опубликованном на сайте британского парламента.

"Учитывая значительный прогресс, достигнутый в деле установления мира, и исторические итоги недавнего саммита в Вашингтоне, организованного президентом [США Дональдом] Трампом, Великобритания считает, что обоснование рекомендованного ОБСЕ в 1992 году эмбарго на поставки оружия, касающееся "всех поставок оружия и боеприпасов силам, участвующим в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха", утратило свою актуальность. Поэтому Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану", - сказано в нем.