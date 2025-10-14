Обстановка на улицах Мадагаскара нормализуется

Работают общественный транспорт и магазины

ХАРАРЕ, 14 октября. /ТАСС/. Жизнь в Антананариву возвращается в нормальное русло после трех недель массовых антиправительственных протестов. На улицах вновь оживленно, возобновляет работу общественный транспорт, вновь работают почти все предприятия торговли, сообщает газета L'Express de Madagascar.

Противники действующего президента Мадагаскара Андри Радзуэлины, которые с 25 сентября возводили баррикады на улицах и устраивали волнения, теперь сосредоточивают свои усилия на остановке работы административного аппарата. Представители движения "Поколение Z", которое организует протесты, и активисты профсоюзов обходят министерства и ведомства, призывая чиновников остановить работу. Так они хотят усилить давление на президента.

Неясности в обстановку добавляет заявление президента, который 13 октября сообщил в соцсетях, что часть военных угрожали ему расправой и что он был вынужден укрыться в надежном месте, при этом намекнув, что речь может идти о другой стране. Он указал, что не покидает пост президента и будет управлять страной "дистанционно". По его словам, в качестве действующего председателя регионального объединения государств, Сообщества развития Юга Африки, он провел переговоры с рядом лидеров соседних стран, которые предлагали ему военную помощь в наведении порядка. Президент сказал, что отказался и надеется на мирное разрешение конфликта.

По словам главы государства, Мадагаскар может не выдержать затягивания нового политического кризиса, после волнений 1972, 1991, 2001 и 2009 годов. Иностранные кредиторы могут заморозить обещанную финансовую помощь в размере $100 млн.

На этом фоне портал 2424.mg сообщил, что руководство полицией перешло от главного инспектора Дани Ракутузанани к дивизионному комиссару Жан-Виктору Царамунине в присутствии министра общественной безопасности Мандимбин'ни Айны Рандриамбелу. Церемонию провели начальник генштаба ВС Мадагаскара Демостен Пикулас и командующий жандармерии Нунус Мбина Мамелисон. Царамунина заявил, что полиция присоединяется к молодежному движению "Поколение Z". По его словам, на пост главы полиции его выдвинул профсоюз ведомства.