Мирзиёев и Путин обсудили укрепление отношений двух стран

Президенты Узбекистана и России особое внимание уделили поддержанию динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества
11:51
обновлено 12:12
ТАШКЕНТ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы укрепления отношений стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

"14 октября состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и президента Российской Федерации Владимира Путина. Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне", - сказано в сообщении.

Особое внимание было уделено поддержанию динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также поддержке проектов кооперации на уровне регионов двух стран. Также лидеры Узбекистана и РФ отметили расширяющееся гуманитарное взаимодействие в области культуры, искусства и образования, включая подготовку инженерных кадров. 

