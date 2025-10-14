На Украине регионам разрешили самостоятельно определять начало отопительного сезона

Страна накопила около 12 млрд куб. м газа в подземных хранилищах, отметил украинский член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Правительство Украины разрешило местным властям самостоятельно определять дату начала отопительного сезона, что должно обеспечить более рациональное использование газа. Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

"Каждый городской совет должен выбрать для себя, когда начинать отопительный сезон, потому что в каждом регионе мы имеем разные погодные условия", - сказал он в эфире телеканала "Апостроф".

По словам депутата, Украина накопила около 12 млрд куб. м газа в подземных хранилищах. Из-за снижения собственной добычи придется импортировать еще примерно 1,5 млрд куб. м. "Мы фактически потеряли половину нашей собственной газодобычи. Поэтому мы импортируем газ", - подчеркнул Нагорняк. Он также сообщил, что "Нафтогаз" продает газ населению примерно по 8 гривен за куб. м, в то время как закупает его в Европе вдвое дороже. Эту разницу компании приходится компенсировать за счет внешней помощи. "Поэтому важно экономное потребление", - добавил депутат.

Кабмин Украины на днях принял постановление, которым официальный отопительный сезон сокращен на один месяц и продлится с 1 ноября 2025 по 31 марта 2026 года. Однако в Минэнерго Украины отметили, что эти даты якобы не имеет никакого отношения к фактическому запуску отопления в домах. Директор аналитического исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенков в свою очередь заявил, что отсрочка отопительного сезона неуместна, так как такая "экономия" тепла не дает результата, а только увеличит потребление электроэнергии.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах в столице, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях и на контролируемых украинскими властями территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала ситуацию очень сложной. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, зимой из-за выхода из строя объектов генерации рискуют остаться без тепла семь городов. В зоне риска Киев, Сумы, Харьков, Николаев, Одесса, Запорожье и Кривой Рог.