Kyodo: нового премьера Японии могут избрать 21 октября

По данным агентства, эта дата проходит финальную стадию согласования

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 14 октября. /ТАСС/. Голосование в ключевой нижней палате парламента Японии по кандидатуре нового премьер-министра может состояться 21 октября. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что именно эта дата проходит финальную стадию согласования. Итоги предстоящего голосования остаются непредсказуемыми на фоне неопределенности, охватившей политическую сферу Японии после развала правящей коалиции под предводительством Либерально-демократической партии (ЛДП). После выхода из коалиции партии "Комэйто" японская оппозиция получила реальные шансы перехватить власть в стране, которая с 2012 года находилась в руках ЛДП. Главное разногласие между ЛДП и "Комэйто" возникло из-за финансовых скандалов, которые год назад сотрясли ЛДП. Тогда под давлением нынешнего премьера Сигэру Исибы партию покинул ряд тяжеловесов ЛДП, однако Такаити уже дала понять, что не только вернет многих из них в ряды партии, но и назначит на высокие должности в своей администрации. В "Комэйто" не смогли смириться с таким подходом, подчеркнув, что действия ЛДП неизбежно вредят репутации самой "Комэйто".

После череды электоральных поражений правящий блок под предводительством ЛДП не имел большинства ни в одной из палат парламента, а после выхода из нее "Комэйто", либерал-демократы остались на еще более ослабленных позициях. В том случае, если три основные оппозиционные партии смогут договориться о едином кандидате, у них будет больше голосов при выборе нового премьера, чем у ЛДП. При таком сценарии либерал-демократы смогут удержаться у власти и избрать премьером своего нового председателя Санаэ Такаити только если создадут новую коалицию еще с кем-то из оппозиции, однако местные аналитики отмечают, что сотрудничество с теряющими поддержку населения ЛДП не вызывает энтузиазма у малых оппозиционных партий и беспартийных депутатов.

В случае избрания, которое теперь остается под большим вопросом, Санаэ Такаити станет первой женщиной-премьером за всю историю Японии. Сама Такаити пообещала, что она сделает все от нее зависящее для того, чтобы стать премьером, а после избрания сконцентрируется на укреплении японской экономики.