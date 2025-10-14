Сийярто: ЕС останется в проигрыше из-за закупок энергоносителей у США

Глава МИД Венгрии заявил, что ЕК заключает все более неудачные соглашения, изолируя Евросоюз и увеличивая нагрузку на экономику

БУДАПЕШТ, 14 октября. /ТАСС/. Страны Евросоюза пока не знают, как будет осуществляться закупка энергоносителей у США на сумму €750 млрд по предложению Еврокомиссии, но Европа точно проиграет в результате такого шага. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие во встрече министров экономики и торговли стран ЕС в Копенгагене.

"Мир вновь движется к блокированию, и как бы кто ни пытался приукрасить ситуацию, Европа однозначно проиграет. Вместо того, чтобы смягчить негативные последствия, Еврокомиссия заключает все более неудачные соглашения, все больше изолируя Евросоюз и увеличивая нагрузку на европейскую экономику. Негативные последствия таможенного соглашения с американцами пока невозможно даже оценить, и никто не представляет, как будет организована закупка энергоносителей у Америки на €750 млрд", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп на встрече в Шотландии условились, что Соединенные Штаты с 1 августа установят таможенные пошлины в размере 15% примерно на три четверти европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт, которые ранее угрожал ввести Вашингтон. Взамен Еврокомиссия обещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ и ядерное топливо на €750 млрд, осуществить крупные инвестиции в экономику США, а также приобретать у них вооружения для поставок на Украину.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал такую сделку невыгодной, невыполнимой и неправомерной. Он заявил, что лидеры стран ЕС не давали фон дер Ляйен полномочий на заключение подобных договоренностей от их имени. Венгерское правительство дало понять, что будет выполнять соглашение между ЕС и США непосредственно по импортным пошлинам, но считает себя свободным от каких-либо обязательств, касающихся других договоренностей, достигнутых на встрече в Шотландии.