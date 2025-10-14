Зеленский лишил украинского гражданства Олега Царева

Также Владимир Зеленский аннулировал гражданство артиста балета Сергея Полунина

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства прежнего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина, родившегося в Херсонской области. Об этом сообщила ведущая украинского телемарафона со ссылкой на источники в администрации Зеленского.

"Лишить гражданства Олега Царева, ранее народного депутата от ОПЗЖ (запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" - прим. ТАСС), и танцора балета Сергея Полунина. Соответствующие указы подписаны", - сказала она в эфире.