NOS: военные НАТО столкнулись с неизвестными дронами во время учений в Польше

Инцидент произошел при развертывании лагеря воздушно-мобильной бригады на польском аэродроме

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 14 октября. /ТАСС/. Нидерландские военнослужащие столкнулись с неизвестными беспилотниками и помехами связи во время учений НАТО Falcon Autumn в Польше. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на Министерство обороны королевства.

По данным ведомства, инцидент произошел при развертывании лагеря воздушно-мобильной бригады на польском аэродроме. Несколько малых дронов появились над территорией проведения учений, после чего у военных возникли проблемы с коммуникацией.

"Прямой угрозы с воздуха не было, - заявил бригадный генерал Франк Грандия. - Но мы извлекли уроки из ситуации и оперативно внесли корректировки в проведение учений". Как уточнили в Минобороны, в момент происшествия подразделение не располагало системами противодействия дронам, но вскоре они были доставлены из Нидерландов. Учения при этом не прерывались.

По словам представителей ведомства, пока не установлено, кто мог стоять за действиями беспилотников и нарушениями связи.