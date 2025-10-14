Рютте охарактеризовал сроки поставок F-35 из США анекдотом про Lada

Ситуация, которую упомянул в юмористическом ключе генсек НАТО, касается заказа Бельгией 35 самолетов в 2018 году

Редакция сайта ТАСС

Генсек НАТО Марк Рютте © Luka Dakskobler / SOPA Images via Reuters Connect

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте охарактеризовал многолетние сроки поставок из США странам блока самолетов F-35 или систем ПВО Patriot перефразированным анекдотом об СССР от бывшего президента США Рональда Рейгана. Эту шутку Рютте огласил ранее на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне, полный текст его выступления распространила 14 октября пресс-служба альянса.

"Я иногда шучу по поводу сроков поставок F-35 или Patriot. Это старая русская шутка про Lada и холодильник. Продавец Lada говорит, что ее доставят через 10 лет. Реакция покупателя: утром или вечером? Какое это имеет значение? Очень большое, после обеда доставят холодильник", - сказал Рютте под вежливые смешки зала. Так он ответил на вопросы депутатов о продолжительных сроках на поставки американского оружия, фактически предложив странам альянса смириться с этим.

Между тем анекдот, рассказанный Рютте, был придуман не в СССР. На самом деле речь идет об известной шутке президента США Рональда Рейгана, который, впрочем, говорил не про холодильник, а про то, что к покупателю Lada в день ее доставки через 10 лет "утром должен прийти сантехник".

Ситуация, которую упомянул в юмористическом ключе генсек НАТО, касается заказа Бельгией 35 самолетов F-35 в 2018 году. Ожидалось, что первая партия будет поставлена через пять лет - в 2023 году. Однако реально первые четыре самолета королевство получило семь лет спустя - 13 октября 2025 года, сроки дальнейших поставок никто пока не берется предсказывать.