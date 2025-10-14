Объем военной помощи Киеву от Европы в июле и августе сократился на 43%

По данным немецкого Института мировой экономики, за июль - август страны Европы предоставили Украине финансовую и гуманитарную помощь на €7,5 млрд

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Среднемесячный объем европейской военной помощи Украине в июле и августе сократился на 43% по сравнению с аналогичным показателем в первом полугодии текущего года, несмотря на введение плана Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которого союзники по НАТО покупают вооружения для Украины из американских запасов. Об этом говорится в исследовании немецкого Института мировой экономики.

По его данным, военная помощь Украине от европейских стран в июле - августе сократилась на 57% по сравнению с первой половиной года, несмотря на то что с января по июнь среднемесячные объемы помощи превысили показатели 2022-2024 годов даже без полноценного участия США.

"Снижение [объемов] военной помощи в июле и августе вызывает удивление. Несмотря на инициативу НАТО PURL, Европа сокращает свою общую военную помощь. Сейчас важнее то, как эти показатели изменятся осенью", - прокомментировал ситуацию глава проекта по отслеживанию предоставляемой Украине помощи Ukraine Support Tracker и руководитель центра международных финансовых исследований Института мировой экономики Кристоф Требеш.

При этом, как отмечается в исследовании, за июль - август страны Европы предоставили Украине финансовую и гуманитарную помощь на €7,5 млрд, что сравнимо с первой половиной года.

Программа PURL была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. По данным Минобороны Украины за последние месяцы, страна получает от западных союзников до $2 млрд военной помощи в месяц.