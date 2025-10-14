Рахмон и Путин подчеркнули готовность развивать партнерство Таджикистана и РФ

Лидеры двух государств обсудили отдельные аспекты договоренностей, которые были достигнуты в ходе государственного визита российского президента в республику

ДУШАНБЕ, 14 октября. /ТАСС/. Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин в телефонном разговоре подчеркнули готовность предпринимать совместные меры для дальнейшего развития стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщила пресс-служба лидера Таджикистана.

"Была подчеркнута готовность сторон к дальнейшим совместным мерам по развитию таджикско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении на сайте президента Таджикистана. Отмечается, что лидеры обсудили отдельные аспекты договоренностей, которые были достигнуты в ходе государственного визита Путина в Таджикистан, наметили пути их реализации, а также уделили внимание итогам прошедших в Душанбе саммитов Центральная Азия - Россия и СНГ.

8-9 октября состоялся государственный визит российского президента в Таджикистан. Кроме того, 9 октября Путин принял участие во втором саммите Центральная Азия - Россия, а 10 октября - в заседании Совета глав государств СНГ.