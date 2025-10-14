ЕС обсудит выдворение мигрантов в "центры возвращения" вне блока

Евросоюз также намерен ввести правило о взаимном признании решений по ходатайствам об убежище, сообщает издание Politico

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Европейские страны во время встречи глав МВД в Люксембурге 14 октября рассмотрят возможность отправлять нелегальных мигрантов в специальные "центры возвращения" вне ЕС. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на находящийся в его распоряжении документ.

По его информации, Евросоюз также намерен ввести правило о взаимном признании решений по ходатайствам об убежище. Сейчас страны могут добровольно отказаться от такого шага, что приводит к росту бюрократии и усложняет высылку нелегалов.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что вопрос о признании решений других государств о депортации мигрантов вызывает "глубокие разногласия" между странами ЕС, которые могут помешать принять решение об ужесточении миграционного законодательства на встрече 14 октября. По информации издания, Швеция и Германия поддерживают такое предложение, тогда как некоторые другие страны выступают против такого подхода.