СБ Белоруссии: Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине

Это видно по их поступкам и делам, отметил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович

Госсекретарь СБ Белоруссии Александр Вольфович © Александр Щербак/ ТАСС

МИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Остановить конфликт на Украине могут только Москва и Киев, а Запад заинтересован в его продолжении. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Чтобы остановить украинский конфликт, президент [Белоруссии Александр Лукашенко] об этом говорил, нужна политическая воля и решение украинского руководства. Ну и, конечно, российского руководства", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".

По словам Вольфовича, президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо сесть за стол переговоров и немедленно поставить точку в этом конфликте. "Кроме них, кроме двух государств, на мой взгляд, никто не примет решение, чтобы остановить этот конфликт", - пояснил он.

При этом госсекретарь Совбеза отметил, что Запад заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине продолжался. "И Запад не сделает ничего, чтобы предотвратить конфликт. Мы видим по их поступкам и делам. Посмотрите, безостановочно самолеты с вооружением и военной техникой, автомобильные колоны с территории Польши идут на Украину. Не гуманитарные грузы", - указал Вольфович.

По его мнению, в данном случае Европа даже не может говорить о мире. "Она подталкивает, она делает все возможное, чтобы пожар войны на Украине разгорался все больше и больше", - подчеркнул он.