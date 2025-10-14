Bloomberg отказалось принять новые правила аккредитации в Пентагоне

Журналисты продолжат отстаивать свою независимость и освещать деятельность правительства и Вооруженных сил США, отметил представитель агентства

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Агентство Bloomberg, как и другие американские СМИ, отказалось принимать новые правила аккредитации журналистов в Военном министерстве США.

"Новая политика Пентагона в отношении доступа прессы ограничивает стандартный сбор новостей, необходимый для любой демократии", - заявил представитель агентства. Он добавил, что журналисты продолжат отстаивать свою независимость и освещать деятельность правительства и Вооруженных сил США.

Отмечается, что аналогичную позицию заняли ранее газета The New York Times (NYT), газета The Wall Street Journal, журнал The Atlantic, газета The Washington Post, портал Axios и агентство Associated Press.

10 октября NYT назвала действия главы Пентагона Пита Хегсета "беспрецедентно враждебными" по отношению к СМИ, поскольку, по данным газеты, под руководством Хегсета Пентагон лишил крупные национальные СМИ рабочих мест, предоставив их консервативным изданиям, ограничил возможность репортеров свободно перемещаться по коридорам ведомства и ввел новые жесткие правила, которые могут привести к отзыву пресс-карт.