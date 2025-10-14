Трамп заявил об ударе по лодке, якобы перевозившей наркотики у побережья Венесуэлы

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой запрещенных веществ

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли у побережья Венесуэлы удар по очередной лодке, якобы использовавшейся для перевозки наркотиков. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

По словам Трампа, утром 14 октября по приказу военного министра Пита Хегсета "в зоне ответственности Южного командования ВС США у побережья Венесуэлы был нанесен удар по судну, связанному с террористической организацией, занимающейся контрабандой наркотиков". "Удар был нанесен в международных водах, в результате него были уничтожены шесть наркотеррористов, находившихся на борту", - заявил хозяин Белого дома, отметив, что "американские военные не пострадали".

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростных лодки с находившимися на них людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, связанные, по версии Соединенных Штатов, с венесуэльскими наркокартелями во главе с президентом республики Николасом Мадуро. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Венесуэлы.