Трамп заявил о поддержке Милея перед парламентскими выборами в Аргентине

Американский лидер также отметил, что Соединенные Штаты нацелены на поддержку правильной финансовой философии

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в полной мере поддерживает президента Аргентины Хавьера Милея перед предстоящими в этой стране парламентскими выборами.

"Вы победите на выборах. Мы вас поддержим. Мы в полной мере поддержим вас сегодня, - сказал Трамп, обращаясь к Милею на встрече с ним в Белом доме. - Как вы знаете, в Аргентине много тех, кто любит меня. Многие любят меня. Я даже сам удивлен этим". 26 октября в Аргентине пройдут промежуточные парламентские выборы, на которых будут избраны 127 из 257 депутатов и 24 из 72 сенаторов.

Трампу также был задан вопрос, как финансовая помощь Аргентине со стороны США сочетается с провозглашенным им принципом "Америка прежде всего", а также нацелена ли она на поддержку Милея перед выборами. "Нет, на самом деле она нацелена на поддержку правильной финансовой философии", - ответил американский лидер. Он также заверил, что США стремятся "помочь соседям". Трамп добавил, что Аргентина может быть "очень-очень успешной", как и Венесуэла.

Ранее президент Аргентины заявил, что правительство страны обсуждает с США возможные формы финансовой помощи для погашения задолженностей. В последние недели южноамериканская страна столкнулась с ростом курса доллара. Падение стоимости песо ускорилось после прошедших 7 сентября выборов в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, на которых правящая партия "Свобода наступает" заняла второе место, отстав от оппозиционной коалиции "Сила родины" более чем на 10 процентных пунктов. Голосованию было уделено повышенное внимание из-за парламентских выборов 26 октября.