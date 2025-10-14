Реклама на ТАСС
Трамп может наказать Испанию пошлинами за отказ увеличить расходы на НАТО

Президент США назвал решение Мадрида "невероятно неуважительным"
18:39
обновлено 18:56

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут наказать Испанию введением против нее импортных пошлин в двусторонней торговле за отказ увеличивать взносы в бюджет НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.

"В действительности я думал над тем, чтобы наказать их в торговле посредством пошлин за сделанное ими. И я, возможно, поступлю таким образом", - сказал американский лидер, комментируя военные расходы Испании.

С точки зрения Трампа, "невероятно неуважительно" то, что Испания не повышает свои военные расходы в рамках Североатлантического альянса до 5% ВВП, как остальные страны-члены. "Думаю, их следует за это наказать", - подчеркнул глава администрации США.  

