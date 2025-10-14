Трамп был бы недоволен сотрудничеством Китая и Аргентины в военной сфере

Американский лидер согласился с мнением одного из журналистов, по словам которого, КНР за счет увеличения закупок сои у Аргентины пытается "вбить клин" в ее отношениях с Соединенными Штатами

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы очень недоволен сотрудничеством Аргентины и КНР в военной сфере. Такую позицию он изложил, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.

Он согласился с мнением одного из журналистов, по словам которого, Китай за счет увеличения закупок сои у Аргентины пытается "вбить клин" в ее отношениях с США. "Думаю, это естественно, но в конечном счете не будет ничего значить", - отметил Трамп.

"Думаю, вам не стоит особо иметь дел [с Китаем]. Вы, разумеется, можете торговать, но вам точно не стоит выходить за эти рамки. Точно не стоит иметь дел с Китаем в военном плане. Если бы это произошло, я был бы очень огорчен", - заявил Трамп. В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что финансовая поддержка страны со стороны Вашингтона "не обусловлена прекращением действия валютного свопа" между Аргентиной и Китаем.