Трамп заявил, что Зеленский 17 октября намерен попросить у него Tomahawk

В Соединенных Штатах эти ракеты могли бы быть использованы против оппозиции, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский 17 октября намерен просить его о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk.

"Президент приедет 17 октября, и я знаю, что он скажет. Он хочет оружия. Он бы хотел получить Tomahawk, - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.

"Все остальные тоже хотят их. У нас много Tomahawk. Вам не нужны Tomahawk? - в шутку обратился Трамп к Милею, добавив, что их можно было бы применить против оппозиции в Аргентине. "В этой стране [США] Tomahawk могли бы быть использованы против оппозиции. Я бы так не поступил, я намного лучше. Демократы (представители Демократической партии США - прим. ТАСС) применили бы их, если бы у них была возможность", - заявил Трамп.

Ранее президент США заявил о том, что до принятия окончательного решения о передаче Киеву Tomahawk, ему, вероятнее всего, следует обсудить это с президентом РФ. 6 октября американский лидер сообщал, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.