Telegraph: ВСУ готовят операторов беспилотников для мексиканских картелей

Издание отметило, что за последние годы в Мексике наблюдается всплеск использования ударных БПЛА

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Участники мексиканских и колумбийских картелей проходят обучение управлению беспилотниками в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на аналитика компании Sibylline Александра Марчиняка.

"В последние месяцы мы фиксируем сообщения о том, что мексиканские картели и колумбийские преступные группировки пытаются попасть в ВСУ для знакомства с методами, которые пригодятся им в Латинской Америке. Картели могут использовать беспилотники для различных целей - от атак и наблюдения друг за другом и силами безопасности до контрабанды", - сказал он.

Издание отметило, что за последние годы в Мексике наблюдается всплеск использования ударных беспилотников: в 2023 году в стране ежемесячно фиксировалось более чем 40 подобных инцидентов, хотя еще в 2020 году таких случаев было крайне мало. Газета добавила, что в Колумбии также заметна "растущая милитаризация наркогруппировок", которые нанимают бывших военнослужащих в свои ряды.