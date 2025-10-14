Бессент: Вашингтон готов наращивать давление на Москву

Министр финансов США выступил с утверждением, что "европейским союзникам Соединенных Штатов нужно наращивать давление не только на РФ", но и на те государства, которые покупают российскую нефть

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Глава Минфина США Скотт Бессент на встрече с премьер-министром Украины Юлией Свириденко заверил, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с другими странами Группы семи (G7) с целью "значительного наращивания давления на Россию". Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном пресс-службой американского финансового ведомства.

Как следует из документа, Бессент на состоявшейся в Вашингтоне встрече "подчеркнул, что США привержены работе с партнерами по G7 для значительного наращивания давления на Россию". Министр выступил с утверждением, что "европейским союзникам [США] нужно наращивать давление не только на Россию", но и на те государства, которые покупают российскую нефть.

Бессент выразил признательность Свириденко за поддержку фонда по реконструкции Украины.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее сообщил, что украинская делегация, которую возглавляет Свириденко, отправилась в США просить вооружение. Ермак уточнил, что украинская сторона рассчитывает поднять вопросы укрепления своих сил противовоздушной обороны, а также "ударных возможностей". Еще одной темой переговоров, как рассчитывают в Киеве, станет украинская энергетика и подготовка к зиме.