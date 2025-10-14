Трамп считает, что у него сохраняются хорошие отношения с Путиным

При этом президент США сообщил, что украинский кризис продолжается из-за действий Москвы, что якобы грозит "обвалом экономики" РФ

Президент США Дональд Трамп © Сергей Булкин/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что у него сохраняются хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Такую позицию изложил Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.

По словам американского лидера, он считал отношения с президентом России "очень хорошими". "Вероятно, они остаются таковыми", - сказал глава Белого дома.

При этом он утверждал, что украинский кризис продолжается из-за действий Москвы, что якобы грозит "обвалом экономики" РФ. "Я бы хотел, чтобы у него [Путина] все было хорошо", - заявил Трамп.