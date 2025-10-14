Трамп заявил, что США нужно проявлять осторожность в отношениях с Китаем

По словам президента США, Пекин "любит пользоваться другими в своих интересах"

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп полагает, что Вашингтон должен проявлять осторожность в отношениях с Пекином. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.

"Нам нужно быть осторожными с Китаем. У меня отличные отношения с председателем [КНР] Си [Цзиньпином], но иногда в них возникают сложности, поскольку Китай любит пользоваться другими в своих интересах, и они не могут воспользоваться нами. Но у нас справедливые отношения с Китаем. И я думаю, что это хорошо", - сказал президент. "А если так не будет, то это тоже нормально", - добавил он. "Если по тебе наносят удары, нужно защищаться", - подчеркнул Трамп, но не уточнил, что именно он имеет в виду.

Говоря о взаимодействии других стран с Китаем, американский лидер отметил: "Все ведут дела с Китаем. Они и с нами должны вести дела".

Президент США также дал понять, что Вашингтон выступает против какого-либо сотрудничества в сфере обороны между Аргентиной и Китаем. "Вы можете вести какую-то торговлю, но вы, конечно, не должны выходить за рамки этого. Конечно, не должны делать с Китаем ничего касающегося военной сферы. А если это будет происходить, я буду очень недоволен", - сказал он.