Бейрут и Дамаск договорились об экстрадиции заключенных-сирийцев Ливана

Сроки лишения свободы в тюрьмах страны отбывают 2 300 граждан Сирии

БЕЙРУТ, 14 октября. /ТАСС/. Сотни сирийцев, отбывающих различные сроки тюремного заключения в Ливане, будут переданы в ближайшее время новым властям Дамаска. Об этом сообщила газета Asharq al Awsat.

По информации издания, в ливанских тюремных учреждениях содержатся 2 300 граждан Сирии, большая часть из них будет экстрадирована в соответствии с двусторонним соглашением для уголовного преследования или исполнения вынесенного приговора на родине. Среди них есть те, кто был арестован за принадлежность к радикальным организациям в 2013-2017 годах, но не совершал тяжких преступлений.

Как заявил Asharq al Awsat министр юстиции Ливана Адель Нассар, договор между двумя странами будет регулировать сотрудничество в судебной сфере, в том числе по делам, ожидающим рассмотрения в течение последних лет. "Этот документ не распространяется на лиц, осужденных или обвиняемых в убийстве ливанских военнослужащих или гражданских лиц, а также в изнасиловании и наркоторговле", - добавил он.

Глава Минюста пояснил, что правительство "идет на такой шаг с целью снижения переполненности ливанских тюрем, учитывая, что сирийцы составляют 35% заключенных".

В свою очередь министр юстиции в переходном правительстве арабской республики Мазхер аль-Вейс, который посетил во вторник с визитом Бейрут, выразил готовность содействовать в прояснении судьбы пропавших без вести в Сирии граждан Ливана в период гражданской войны 1975-1990 годов. В Дамаске согласились также расследовать причастность спецслужб бывшего режима к политическим убийствам в Ливане.