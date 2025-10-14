Милей вручил Трампу письмо с предложением выдвинуть его на Нобелевскую премию

Президент Аргентины упомянул вклад главы США в достижение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, сообщила газета Clarin

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 октября. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей подарил американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором заявил о планах номинировать лидера США на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщила газета Clarin.

"Как знак моего глубочайшего восхищения, я хочу лично выдвинуть вашу кандидатуру на Нобелевскую премию мира - в знак признания вашего выдающегося вклада в достижение мира в мире", - приводит издание текст письма, датированного 10 октября. В нем Милей упоминает вклад Трампа в достижение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

По данным пресс-службы администрации президента Аргентины, на встрече Милей вручил Трампу письмо, которое написали родственники освобожденных израильских заложников, среди которых были граждане южноамериканской страны. При этом на видеозаписи со встречи видно, что у Трампа в руках письмо, подписанное Милеем.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что Нобелевская премия мира в этом году будет присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.