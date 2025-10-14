Британия отправит военных инструкторов в Молдавию для обучения борьбе с дронами

Британские военные эксперты помогут обучить ВС Молдавии, отметили в Минобороны Соединенного Королевства

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Великобритания отправит военных специалистов в Молдавию, которые будут обучать местных военнослужащих тактике борьбы с беспилотниками. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

В нем сказано, что "в Молдавию будут направлены британские военные эксперты, специализирующиеся на борьбе с беспилотниками". Отмечается, что они "помогут обучить Вооруженные силы Молдавии тактике борьбы с беспилотниками".

8 октября правительство Молдавии утвердило новую военную стратегию страны, в которой Россия и миротворческие силы в Приднестровье названы угрозой и ставиться цель увеличить расходы на военную сферу минимум до 1% ВВП.

В июле в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что НАТО активно готовится задействовать Молдавию в качестве "тарана" в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В СВР заявили, что в Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в "передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине".

Бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в сентябре в интервью ТАСС указал, что глава государства Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности вопреки прописанному в конституции нейтралитету толкают республику к войне с Россией, чтобы помочь Украине.