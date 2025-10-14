Генсек ОДКБ: крупные игроки хотят завершения острой фазы конфликта на Украине

Запад все более критичен к политике эскалации отношений с Россией, заявил Имангали Тасмагамбетов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Запад все более критичен к политике эскалации отношений с Москвой, есть настрой на завершение острой фазы украинского конфликта. Об этом говорится в статье генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, опубликованной в журнале "Национальная оборона".

"На западном фланге мы наблюдаем все более критический настрой ряда европейских стран по поводу политики эскалации отношений с Россией", - констатировал Тасмагамбетов.

По его мнению, ход специальной военной операции России на Украине и начало переговорного процесса "свидетельствуют о настрое ряда крупных игроков на завершение острой фазы конфликта".

Генсек ОДКБ также отметил, что секретариат организации "приветствует начало переговорного процесса по Украине и меморандум по итогам переговоров политического руководства Армении и Азербайджана". "В качестве важнейшего события указанного периода, позволяющего с оптимизмом смотреть в будущее, следует отметить достигнутое урегулирование пограничных вопросов в отношениях между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан, которое стало возможным благодаря политической воле лидеров двух государств", - указал он.