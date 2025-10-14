Генсек ОДКБ: организация ставит приоритетом борьбу с угрозами кибербезопасности

По словам Имангали Тасмагамбетова, Секретариат объединения проработал вместе с Киргизией несколько инициатив

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ставит своим приоритетом совместную работу по предупреждению вызовов и угроз кибербезопасности. Об этом говорится в статье генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, опубликованной в журнале "Национальная оборона".

"В 2025 году главным акцентом в работе Организации стало обеспечение безопасности в киберсфере, так как по мере внедрения цифровых технологий растет уязвимость критически важной для государств инфраструктуры. Задача Организации - прийти к выработке совместных решений по предупреждению вызовов и угроз кибербезопасности", - говорится в статье.

По словам Тасмагамбетова, с этой целью Секретариат ОДКБ проработал совместно с Киргизией, являющейся страной-председателем, ряд инициатив. В результате в июне 2025 года в Иссык-Кульской области в Кыргызстане прошла I международная конференция ОДКБ по кибербезопасности, которую посетили более двухсот делегатов из профильных структур государств - членов ОДКБ, а также представители ведущих компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Генсек ОДКБ подчеркнул, что организация продолжает последовательно выполнять функции, составляющих основу ее деятельности в политическом и военном измерении, в направлении противодействия вызовам и угрозам. В частности, регулярно проходят консультации, учения, функционирует ряд комиссий и рабочих групп, развивается парламентское измерение. "Так, в период 2023-2025 годов первостепенное внимание Организация уделяла повышению роли ОДКБ на международной арене, функционированию механизма координации внешнеполитической деятельности государств - членов ОДКБ по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, обеспечению стабильности в зоне ответственности ОДКБ, укреплению сотрудничества в области противодействия вызовам и угрозам в регионах коллективной безопасности. Продолжается курс на развитие сотрудничества с третьими странами, расширялось взаимодействие с международными и региональными организациями и объединениями, в первую очередь с ООН и ближайшими партнерами Организации - ШОС и СНГ", - указал он.

Усилия ОДКБ по улучшению системы коллективной безопасности

Как отметил генсек ОДКБ, усилия Организации направлены на совершенствование структуры, оснащения и повышение уровня подготовки органов управления формирований системы коллективной безопасности. "Создаются коллективные инструменты по обеспечению биологической безопасности. Развивается система мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации, продолжается оптимизация системы кризисного реагирования, укрепление войск (Коллективных сил) ОДКБ, повышение их готовности к решению задач по предназначению, укрепляется военно-экономическое и военно-техническое сотрудничество", - продолжил он.

Кроме того, получили развитие созданные механизмы противодействия незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, международному терроризму, преступности с применением информационных технологий. "С этой целью на плановой основе проводились совместные оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции постоянного действия. Ведется активная работа по информационно-аналитическому обеспечению работы Организации, расширению присутствия тематики ОДКБ в социальных сетях, информированию общественности о деятельности Организации и укреплению ее имиджа", - заключил он.