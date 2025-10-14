Великобритания поставила на Украину более 85 тыс. беспилотников за полгода

Соединенное Королевство также наращивает внутреннее производство дронов, отметил министр обороны государства Джон Хили

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Великобритания передала Украине более 85 тыс. военных беспилотников за полгода за счет ускорения внутреннего производства. Об этом говорится в заявлении министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили.

Великобритания наращивает поддержку Украины за счет подписания новых промышленных партнерств и поставок более 85 тыс. беспилотников за последние шесть месяцев, отметил он. Также страна разрабатывает тысячи новых дронов-перехватчиков, говорится в сообщении.