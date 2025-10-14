Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреВоенная операция на Украине

Великобритания поставила на Украину более 85 тыс. беспилотников за полгода

Соединенное Королевство также наращивает внутреннее производство дронов, отметил министр обороны государства Джон Хили
Редакция сайта ТАСС
22:03

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Великобритания передала Украине более 85 тыс. военных беспилотников за полгода за счет ускорения внутреннего производства. Об этом говорится в заявлении министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили.

Великобритания наращивает поддержку Украины за счет подписания новых промышленных партнерств и поставок более 85 тыс. беспилотников за последние шесть месяцев, отметил он. Также страна разрабатывает тысячи новых дронов-перехватчиков, говорится в сообщении. 

УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине