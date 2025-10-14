Конгрессвумен Луна: Дарчиев передаст выводы России об убийстве Кеннеди

Член Палаты представителей пообещала обнародовать документ на 350 страницах после получения

Член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна © AP Photo/ J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) заявила, что посольство России вскоре передаст ей материалы правительства РФ об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

"Мой офис только что получил сообщение от российского посольства о том, что посол России в США [Александр Дарчиев] лично передаст выводы правительства РФ о том, кто убил Джона Кеннеди. Это документ на 350 страницах", - написала она 14 октября в X.

Она пообещала обнародовать эти материалы после получения. "Важно отметить, что Конгресс пытался заполучить эти документы в 90-х годах, но ему было отказано. Теперь мы впервые в истории получим к ним доступ", - добавила законодатель.

18 марта в соответствии с указом американского президента Дональда Трампа от 23 января Национальное управление архивов и документации США опубликовало рассекреченные материалы по делу об убийстве Кеннеди. На сегодняшний день, по данным ведомства, рассекречено 99% из порядка 5 млн страниц из фондов, посвященных этому преступлению.

Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в штат Техас. Официальная комиссия, сформированная для расследования преступления, пришла к выводу, что убийство было делом рук действовавшего в одиночку Ли Харви Освальда и что речь не идет о каком-то широкомасштабном заговоре. Выстрел, согласно заключению комиссии, был сделан с шестого этажа склада школьных учебников, расположенного на центральной площади Далласа. Там была обнаружена винтовка с оптическим прицелом и гильзы.