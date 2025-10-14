Министры обороны ЕС и НАТО проведут три встречи по Украине 15 октября

Ключевой темой обсуждения станут поставки оружия Киеву

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Сразу три встречи министров обороны государств - членов Евросоюза и НАТО пройдут в Брюсселе 15 октября, тема поставок оружия Киеву будет ключевой.

Утром в штаб-квартире альянса состоится плановая министерская встреча, после которой пройдет заседание контактной группы по Украине на уровне глав военных ведомств, вечером они (кроме США, Канады и Норвегии) соберутся на неформальный рабочий ужин в штаб-квартире Совета ЕС под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Вопреки обыкновению, ни НАТО, ни Совет ЕС не провели никаких предварительных брифингов или пресс-конференций.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте, выступая на Парламентской ассамблее организации в Любляне 13 октября, сообщил, что в Брюсселе будут обсуждаться планы финансирования наращивания производства оружия в Европе, в первую очередь "беспилотников, боеприпасов, дальнобойных ракет и средств ПВО", и новые заказы на поставку американских вооружений.

Как сообщил ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер относительно заседания контактной группы, ожидается заявление европейских стран о "крупных заказах у США вооружений для Киева". Каллас намерена обсудить с министрами, как форсировать процесс милитаризации ЕС, поставки европейского оружия Украине и приоритетные военные проекты сообщества, включая "стену дронов".

16 октября Еврокомиссия представит новую дорожную карту милитаризации европейской экономики.