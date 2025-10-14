Конгрессвумен Луна: эксперты изучат переданные РФ материалы об убийстве Кеннеди

Член Палаты представителей Конгресса поблагодарила российское посольство за документы и отметила, что это имеет огромное историческое значение

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) заявила, что группа экспертов в среду приступит к изучению переданных Россией архивных материалов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

"Утром в мой офис прибудет группа экспертов, чтобы приступить к переводу и полному изучению документов. Мы загрузим их, как только сможем", - написала она в X.

"Это имеет огромное историческое значение", - добавила законодатель, поблагодарив российское посольство за переданные документы.

Как сообщила ранее российская дипмиссия, посол России в США Александр Дарчиев принял конгрессмена в своей резиденции и передал ей архивные данные, собранные редколлегией сборника "Убийство Кеннеди и советско-американские отношения". Согласно сообщению посольства РФ, эти материалы были собраны на основе рассекреченных советских документов и будут официально опубликованы в России в ноябре этого года.

Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в штат Техас. Официальная комиссия, сформированная для расследования преступления, пришла к выводу, что убийство было делом рук действовавшего в одиночку Ли Харви Освальда и что речь не идет о каком-то широкомасштабном заговоре. Выстрел, согласно заключению комиссии, был сделан с шестого этажа склада школьных учебников, расположенного на центральной площади Далласа. Там была обнаружена винтовка с оптическим прицелом и гильзы.