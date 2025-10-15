PTV: на границе Пакистана и Афганистана произошли новые боестолкновения

Пакистанская армия нанесла удар в ответ на нападение на блокпосты, сообщил телеканал

ИСЛАМАБАД, 15 октября. /ТАСС/. Пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на пакистанские блокпосты в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщил государственный телеканал PTV со ссылкой на вооруженные силы республики.

По их информации, 14 октября вечером силы движения "Талибан" и боевики группировки "Фитна аль-Хаваридж" (ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан", или "Движение талибов Пакистана") открыли неспровоцированный огонь по пакистанским пограничным постам. В результате ответных действий пакистанской армии был уничтожен один блокпост и танковая огневая позиция. Также сообщается о ликвидации одного из высокопоставленных командиров "Фитна аль-Хаваридж" в ходе боестолкновений.

11 октября в районе афганской провинции Гильменд произошли перестрелки. Позже ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор. Официальные представители "Талибана" подробностей операции не предоставили. Афганский телеканал TOLO News утверждал, что в ходе столкновений были убиты по меньшей мере 58 пакистанских военных. Исламабад заявил о ликвидации не менее 200 боевиков, уничтожении в Афганистане 19 террористических объектов, с которых велись обстрелы, и нанесении удара по штабу афганского танкового батальона, обеспечивавшего поддержку атаковавших Пакистан экстремистов.