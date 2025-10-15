Нового премьера Японии изберут 21 октября

Генсек кабинета министров Ёсимаса Хаяси сообщил об этом комитету по регулированию работы палат парламента

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Голосование в ключевой нижней палате парламента Японии по кандидатуре нового премьер-министра пройдет 21 октября. Об этом генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси уведомил комитет по регулированию работы обеих палат парламента.

По данным агентства Киодо, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) в настоящее время проводит последние приготовления перед предстоящими выборами, на которых она выдвинет на должность премьера своего новоизбранного председателя Санаэ Такаити. Подчеркивается, что оппозиционные партии также ведут активную работу, направленную на согласование единого кандидата - в случае достижения договоренности между ключевыми оппозиционными партиями, это может позволить им перехватить власть, которая с 2012 года находится в руках ЛДП.

Итоги предстоящего голосования остаются непредсказуемыми на фоне неопределенности, охватившей политическую сферу Японии после развала правящей коалиции под предводительством ЛДП. После выхода из коалиции партии "Комэйто" японская оппозиция получила реальные шансы прийти к власти. Главное разногласие между ЛДП и "Комэйто" возникло из-за финансовых скандалов, которые год назад сотрясли ЛДП. Тогда под давлением нынешнего премьера Сигэру Исибы партию покинул ряд тяжеловесов, однако Такаити уже дала понять, что не только вернет многих из них в ряды ЛДП, но и назначит на высокие должности в своей администрации. В "Комэйто" не смогли смириться с таким подходом, подчеркнув, что действия ЛДП неизбежно вредят репутации самой "Комэйто".

После череды электоральных поражений правящий блок под предводительством ЛДП не имел большинства ни в одной из палат парламента, а после выхода из нее "Комэйто", либерал-демократы остались на еще более ослабленных позициях. В том случае, если три основные оппозиционные партии смогут договориться о едином кандидате, у них будет больше голосов при выборе нового премьера, чем у ЛДП. При таком сценарии либерал-демократы смогут удержаться у власти и избрать премьером своего нового председателя Санаэ Такаити только если создадут новую коалицию еще с кем-то из оппозиции, однако местные аналитики отмечают, что сотрудничество с теряющими поддержку населения ЛДП не вызывает энтузиазма у малых оппозиционных партий и беспартийных депутатов.

В случае избрания, которое теперь остается под большим вопросом, Санаэ Такаити станет первой женщиной-премьером за всю историю Японии. Сама Такаити пообещала, что она сделает все от нее зависящее для того, чтобы стать премьером, а после избрания сконцентрируется на укреплении экономики.