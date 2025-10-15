ТАСС: ВСУ набирают украинцев со знанием английского языка на Днепропетровщине

Предполагается, что они будут участвовать в боевых действиях вместе с наемниками

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. 42-я отдельная механизированная бригада ВСУ набирает украинцев со знанием английского и других иностранных языков для участия в боевых действиях вместе с наемниками в Днепропетровской области. Это следует из объявлений на украинских сайтах, проанализированных ТАСС.

В частности, в батальон бригады для "службы в составе иностранного англоязычного подразделения в Днепропетровской области" требуются военный медик, водитель, командир взвода, а также заместители командиров взвода и роты. В качестве требований указывается знание английского языка на хорошем уровне, а также желательно знание других иностранных языков.

В начале сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал ТАСС о практически полном уничтожении в результате ударов бомбами ФАБ переброшенных незадолго до этого в Днепропетровскую область испаноговорящих наемников. В начале октября в российских силовых структурах сообщали ТАСС об уничтожении ударами ФАБ в Днепропетровской области группы наемников из Колумбии.