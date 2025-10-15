Трамп считает, что все страны выйдут из БРИКС из-за пошлин США

Государства-члены БРИКС, по мнению президента США, проводят политику "нападок на доллар"

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что его угрозы ввести пошлины против стран БРИКС возымели действие. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.

"Я занимаю очень твердую позицию по доллару, и любой, кто хочет заключать сделки в долларах, имеет преимущество над теми, кто этого не хочет", - сказал хозяин Белого дома.

По версии Трампа, страны БРИКС якобы проводят политику "нападок на доллар". "Я сказал, что если кто-то хочет быть в БРИКС, в этом нет ничего такого, но мы введем пошлины против вашей страны, и все вышли. Все выходят из БРИКС", - утверждал американский лидер.