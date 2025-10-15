FT: ЕC будет выстраивать климатическое сотрудничество с США в обход Вашингтона

Несколько делегаций из американских штатов уже посетили Брюссель для обсуждения вопросов

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Евросоюз будет реализовывать свою климатическую и энергетическую повестку в отношениях с США не в контакте с Белым домом, а напрямую с американскими штатами и бизнесом. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на положения проекта документа ЕС о климатической дипломатии.

Новая стратегия Евросоюза указывает на намерение сотрудничать в области чистой энергетики прежде всего с "административно-территориальными образованиями, компаниями и аналитическими центрами [США]". Как отмечается в документе, "это стало следствием" политики Вашингтона, который вышел из Парижского соглашения по климату, назвал борьбу с его изменением "величайшим мошенничеством в мире" и оказывал давление на ЕС, чтобы тот свернул свою Директиву о должной осмотрительности в сфере корпоративной устойчивости.

"Мы становимся гораздо более прагматичными в том, как мы ведем бизнес и как занимаемся климатической повесткой и дипломатией", - пояснил FT неназванный европейский чиновник. В публикации отмечается, что несколько делегаций из американских штатов уже посетили Брюссель для обсуждения вопросов.

Стратегия ЕС также включает помощь другим странам в процессе перехода на чистую энергию. Среди таких мер - инвестиции в крупные флагманские проекты, например, в строительство в развивающихся странах электростанций, использующих возобновляемые источники энергии.

Ранее FT со ссылкой на документ американской администрации утверждала, что Вашингтон запросил освободить действующие в ЕС американские компании от обязательств по предоставлению местным регуляторам "планов по климатическому переходу", которые подразумевают внедрение зеленых технологий. Отмечалось, что требования США носили односторонний характер и не предполагали соответствующих уступок в ответ. Европейское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз отказался делать исключения для компаний из США в сфере соблюдения норм, направленных на борьбу с изменением климата, для сообщества это будет означать пересечение "красных линий".