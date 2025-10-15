В Болгарии развивается политический кризис

На очередное заседание зарегистрировались лишь около 60 из 240 депутатов

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 15 октября. /ТАСС/. Политический кризис развивается в Болгарии, депутаты игнорируют заседание парламента. Как сообщает корреспондент ТАСС, на очередное заседание зарегистрировались лишь около 60 из 240 депутатов, спикер Наталия Киселова объявила об отсутствии кворума и назначила следующее заседание на 16 октября, в зале звучали выкрики с требованием отставки. Трансляция провалившегося заседания велась на официальном сайте законодательного органа.

Лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов ранее на встрече с партийным руководством и депутатами парламента заявил, что не видит смысла продолжения работы партии в нынешней коалиции и не будет поддерживать кворум в парламенте. Борисов поручил премьер-министру Росену Желязкову переформатировать правительство и парламентское большинство, в том числе обеспечить смену председателя парламента для эффективной работы.

Вскоре после заявления Борисова Желязков принял решение отменить заседание кабмина, намеченное на среду.