Владелец Eagle S потребовал от Финляндии €50 тыс. за конфискованный якорь

Финская сторона также должна покрыть расходы за обслуживание, пока дело не будет завершено

СТОКГОЛЬМ, 15 октября. /ТАСС/. Судоходная компания Caravella, владеющая танкером Eagle S, потребовала, чтобы власти Финляндии доставили ранее конфискованный якорь к месту стоянки судна в Порт-Саиде или выплатили компенсацию ущерба в размере до €50 тыс. Об этом сообщила газета Iltalehti.

"Компания не обязана отправлять своих представителей, чтобы забрать якорь, конфискованный властями [Финляндии]. У нее даже нет такой возможности", - говорится в заявлении компании Caravella. Фирма не готова отправлять своих сотрудников для транспортировки якоря, поскольку судно "попадает под санкции".

В качестве альтернативы Caravella предложила, чтобы морской суд Хельсинки обязал власти республики выплатить стоимость якоря. Финская сторона также должна покрыть расходы за его обслуживание, пока дело не будет завершено. От финских властей также ожидают компенсации судебных издержек.

3 октября окружной суд Хельсинки постановил, что дело о танкере Eagle S не попадает под юрисдикцию законодательства Финляндии. Ранее финская прокуратура потребовала для капитана экипажа нефтяного танкера Eagle S и двух его помощников 2 года и 6 месяцев тюремного заключения по делу о повреждении энергетических и телекоммуникационных линий, связывающих Финляндию и Эстонию.

5 декабря 2024 года энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке. Полиция и пограничная служба Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению кабеля. Позднее газета Postimees сообщила, что эстонские компании уведомили о повреждении трех кабелей между Финляндией и Эстонией. 2 марта финские власти сняли арест с танкера Eagle S.