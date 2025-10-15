Сийярто заявил о нападках в ЕС на политиков-патриотов

Патриотически настроенные политические партии становятся все более сильными, отметил глава МИД Венгрии

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Патриотически настроенные политики, защищающие интересы своих стран, часто подвергаются серьезным нападкам в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на Международном форуме "Российская энергетическая неделя".

"Если посмотреть на развитие политики в Европе, вы увидите, что патриотически настроенные политические партии становятся все более и более сильными, хотя мы видим события, которые вызывают серьезное беспокойство и сожаление, - сказал он, выступая на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов". - Патриотически настроенные политики зачастую подвергаются серьезнейшим атакам, будь то политические нападки, юридические нападки или иногда даже физические нападения".

"Несмотря на все эти угрозы, мы - настоящие патриоты - будем становиться все сильнее, и тогда Европа вернется на путь здравого смысла и рационализма", - добавил Сийярто.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе".