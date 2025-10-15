Число украинских просителей убежища в Германии выросло в 10 раз с конца августа

По словам официального представителя МВД ФРГ, отмена запрета на выезд для трудоспособных украинских мужчин привела к увеличению числа ходатайств о предоставлении убежища

Редакция сайта ТАСС

© Maja Hitij/ Getty Images

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Число украинцев, подающих заявление на предоставление убежища в Германии, увеличилось в 10 раз после того, как правительство Украины в конце августа отменило запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на представителя МВД ФРГ.

По ее словам, отмена запрета на выезд для трудоспособных украинских мужчин привела к увеличению числа ходатайств о предоставлении убежища от данной группы "примерно со 100 в неделю до вступления постановления в силу до примерно 1 тыс. в неделю в настоящее время". Развитие ситуации в будущем, как отметила представитель ведомства, на данный момент предсказать невозможно.

Общее число граждан Украины, ищущих защиты в Германии, также увеличилось летом. По данным МВД ФРГ, в мае 2025 года через специальную систему регистрации было распределено 7 961 человек с Украины по сравнению с 11 277 в августе и 18 755 в сентябре.

По состоянию на 4 октября 2025 года число украинских беженцев, прибывших в Германию с февраля 2022 года, составляет 1 293 672. Министерство внутренних дел не смогло предоставить точную информацию о том, сколько украинцев уже покинуло ФРГ. Однако представитель ведомства сообщила, что по состоянию на конец сентября около 450 тыс. выходцев с Украины "более не были зарегистрированы в качестве резидентов" в германских органах власти.

В отличие, например, от просителей убежища из Сирии или Афганистана, украинцы получают вид на жительство в соответствии с параграфом 24 Закона о пребывании в ФРГ, что позволяет им немедленно получить доступ к рынку труда и социальным льготам. Сейчас украинцы в ФРГ в виде исключения из правил получают гражданское пособие. Этот вид помощи обычно полагается гражданам Германии и резидентам, которые потеряли работу или оказались в сложном финансовом положении.

26 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинское правительство приняло постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу. С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет.